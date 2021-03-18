Nadal Miami’ye katılmıyor

ERKEKLER dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, sakatlığı yüzünden Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Roger Federer ile paylaşan Rafael Nadal, Avrupa'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden turnuvada oynayamayacağını belirtti.

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