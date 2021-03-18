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Haberler Spor Nazillispor’a ağır darbe

’a ağır darbe

Siyah İnci, evinde ’ye yenilerek zirve takibinde çok önemli bir kayıp yaşadı

Nazillispor’a ağır darbe

18.3.2021

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın **, Mehmet Gökhan Ceylan *, Mehmet Kirişçioğlu **

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya **, Selçuk *, Mehmet *, Polat *, Ufukcan * (71 Mehmet Akif ***), Sefa **, Aytaç *, Tamer * (46 Sinan **), Murat Can *, Bünyamin * (46 Muhammet Ali **), Mert Çapar * (71 Hasan Demir *)

AĞRI 1970 SPOR: Mustafa **, Cuma Ali **, Önder ** (85 Ahmet ?), Emrah *** (85 İbrahim ?), Nuh **, Ercan ***, Mert Yıldırım *** (60 Hamdi ***), Muhammed Furkan * (46 Mehmet Şirin **), Seyit **, Berk **

GOLLER: Dk.76 Mehmet Akif (Nazilli Bld) - 36 Ercan, 71 Önder (Ağrı 1970 Spor)

SARI KART: Bünyamin, Muhammet Ali (Nazilli Bld) - Seyit, Hamdi, Mustafa (Ağrı 1970)

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Nazilli Belediyespor, 26'ncı hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk hesabı yapan Nazilli ekibi, 36'da Ercan ve 71'de Önder'in attığı gollerle 2-0 geriye düşerken, 76'da Mehmet Akif'in attığı harika serbest vuruşla fark 1'e indi. Maçın 8 dakikalık uzatma süresinde de gol arayan Nazilli ekibi, ataklarını ağlarla buluşturamayınca sahasında 2-1 mağlup olarak zirve yolunda büyük darbe aldı. Maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Olaya polis müdahale etti.

■ ÜMİT ÖZMEN

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