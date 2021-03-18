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Oğulcan’a yakın takip

Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekipleri Altınordu’lu oyuncuyu markaja aldı.

Oğulcan’a yakın takip

18.3.2021

Spor Toto Birinci Lig'de Play- Off mücadelesi veren Altınordu'nun yıldızı Oğulcan Ülgün, A Milli Takım ve Süper Lig ekiplerinin markajına girdi. Performansıyla göz dolduran 22 yaşındaki futbolcu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Süper Lig temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor.

BENİ GURURLANDIRDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Oğulcan takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içerisinde. Türk futboluna ve milli takıma uzun süre hizmet edecektir" sözlerini sarf ettiği genç yıldız duygularını ifade etti. Oğulcan, "Bu sözler beni çok gururlandırdı. Çocukken mahallede milli takım formasını giyerdim, Tugay Kerimoğlu'nun, İlhan Mansız'ın gol sevincini yapardım. İnşallah hayallerim doğrultusunda yakın bir zamanda A Milli Takım'da forma giymek isterim" diye konuştu.

GÖZÜ AVRUPA'DA
Kırmızı-lacivertliler ile TFF 1. Lig'de 92 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan ve 100. maçına 6 maç kalan Oğulcan, "Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya gideceğime inanıyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Kendime yakın bulduğum ligler var, bu liglerde oynayacağım" dedi.

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