Şan mı, can mı?

Spor Toto 1. Lig'de cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Menemenspor maçı şampiyonluk, kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibini karşı karşıya getirecek. Ev sahibi konumundaki siyah-beyazlılar, şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak. Rakibi Menemen ise kümede kalmak için sahada adeta savaş verecek. Ligde son 3 maçını kazanarak 47 puana ulaşan ve direkt Süper Lig hedefinin 4 puan gerisinde yer alan Altay, 4'te 4 yapıp iddiasını güçlendirmek istiyor. Sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler ise son 3 müsabakada galibiyet yüzü göremezken 28 puanla tehlike bölgesinin sadece 3 puan üzerinde yer alıyor.

MENEMENSPOR TEHLİKEDE

Menemen alacağı üç puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Altay, 26 maçta 49 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 29 gol gördü. Sarılacivertliler 29 gol atarken, 41 gol yedi. Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik gördü. Menemenspor'da Cenk Laleci'nin yerine takımın başına geçen teknik patron Ümit Karan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.



EGE DERBİSİNDE İKİ EKİP DE EKSİK OLACAK

ALTAY'DA sarı kart cezalısı stoper Berkay, Menemenspor'a karşı forma giyemeyecek. Siyahbeyazlılarda savunmada İbrahim ya da Lokman'ın görev alması bekleniyor. Sağ bek Tolga'nın cezası ise sona erdi. Menemenspor'da ise kırmızı kart cezalısı ön libero İbrahim Adamu ile sarı kart cezalısı sağ bek Yusuf kadroda yer almayacak. Yusuf'un yerine iyileşmesi halinde Rıdvan'ın oynaması bekleniyor. Adamu'nun yerine ise Hamza ya da Berkay oynayacak.