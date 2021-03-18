Son finalist Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu: 2-0. 17. dakikada Bünyamin'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lukas Podoslki'nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0. 37'de Eren Albayrak'ın hatalı pasında araya giren Salih Uçan'ın şutu defansa da çarparak kalecide kaldı. 45'te Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda kaleci gole izin vermedi. 82'de Fredy'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutu kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0. 87'de Moubandje'nin pasında topla buluşan Caulker'in ceza alanı içinden sert şutu az farkla yandan auta gitti. Maç 2-0 bitti.



İKİ TAKIM DA DEĞİŞTİRD

ANTALYASPOR'DA teknik direktör Ersun Yanal, takımının Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü. Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı. Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.