ÜÇ hafta önce trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi. Woods yaptığı açıklamada, "Tedavime, evimde devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum" dedi. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı.
Woods taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.