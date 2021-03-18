Woods taburcu edildi

ÜÇ hafta önce trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi. Woods yaptığı açıklamada, "Tedavime, evimde devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum" dedi. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı.

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