Aslan seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde iki haftalık galibiyet hasretinden sonra geçen hafta Kayseri'yi 3-0'lık sonuçla geçen Aslan, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız atlatıp yeni bir seri yakalama planları yapıyor.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI

Galatasaray 29 haftada 61 puanla ikinci sırada yer alırken, Karadeniz ekibi ise 31 puanla 30. haftayı 14. basamakta tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı Rize maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Donk ise kadroda yer alabilecek. Konuk Rize'de ise sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan bugün sahada olmayacak.



SAHASINDA SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

GALATASARAY, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı. Aslan, Türk Telekom'da Ankaragücü, Hatay, Göztepe, G.Birliği, Denizli, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum'u yenerken, Kayseri, Antalya ve Sivas ile de berabere kalmıştı.