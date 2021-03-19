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Haberler Spor Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti

Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti

Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti

19.3.2021

İZMİR Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Turkish Open 2021'de dereceye giren Çelik Kardeşler Tekvando Kulübü sporcularını kabul etti. Eskici, 48 kg'de şampiyonluğa ulaşan Furkan Aydın, 73 kg'de 2. olan Ege Kerem Erçetin ve 42 kg'de 3. olan elde eden Beyza Altunlu'yu tebrik etti.
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