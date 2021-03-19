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Haberler Spor Fransa’dan şok karar

Fransa’dan şok karar

Fransa’dan şok karar

19.3.2021

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahip olacak. Fransa'da, AB dışından gelenlerin bir hafta karantinada kaldığı hatırlatılırken, kulüplerin oyuncularını önemli karşılaşmalarda oynatamayacağı ifade edildi. Karar aynı zamanda Avrupa kıtası dışında oynanacak milli maçlar için de geçerli olacak. FRANSIZ basını kararın, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da ilgilendirdiğini açıkladı. Aynı şekilde Lyon forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın da A Milli Takımı'mızla İstanbul'da maç yapacağı için milli takıma gidemeyeceği bildirildi. A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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