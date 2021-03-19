KSK FIRTINASI

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka fırtınası esiyor. Kaf- Kaf, Play-Off Turu I Grubu'nda 2'de 2'yle zirvede olan Hapoel Unet-Credit Holon'u deplasmanda 72-63 mağlup ederek liderliği devralmanın sevincini yaşıyor. İsrail ekibine gruptaki ilk mağlubiyetini evinde tattıran İzmir ekibi, kritik virajı kayıpsız geçerek 8'li Final yolunda avantaj elde etti. Oynanacak 6'şar grup maçı sonucunda ilk iki sırayı elde eden ekiplerin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda adını son 8'e yazdıracağı organizasyonda ilk 3 hafta sonucunda Pınar Karşıyaka, Brindisi ve Holon'un 2'şer galibiyeti bulunuyor. Tofaş ise 3 maçta da gülmeyi başaramadı ve umutlarını tüketti.

KAF-KAF İÇİN KRİTİK GÜN SALI

Yeşil-kırmızılı ekip grupta 23 Mart Salı günü Hapoel Holon'u bu kez evinde ağırlayacak ve rakibini bir kez daha yendiği takdirde ikili averaj üstünlüğünü de eline alıp finallerin kapısını ardına kadar aralayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, "Taraftarıyla beraber oynayan rakibimiz rüzgarı arkasına almayı başardı. Ancak sahada karar vermiş ve birbirine inanan bir takım vardı. Bunu da ikinci periyotta hem oyunu hem de skoru dengeleyerek gösterdik" diye konuştu.