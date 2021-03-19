Madalya avcıları

İSTANBUL'DA düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular gövde gösterisi yaptı. Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz toplam 229 madalya kazandı. Türkiye, olimpik puanın dağıtıldığı büyükler kategorisinde 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan Nafia Kuş ile Emine Gögebakan ve Görkem Polat altın madalya kazanan isimler oldu. Milli sporcular, olimpik puanın dağıtılmadığı kategorilerden gençlerde 16 altın, 16 gümüş, 37 bronz; yıldızlarda 19 altın, 19 gümüş, 39 bronz ve poomsaede 22 altın, 20 gümüş ve 28 bronz madalya elde etti.

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