Manisa FK doludizgin

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Özer Özden **, Aykut Küçük **, Hakan Erkan **

K.MARAŞSPOR: Murat **, Mert **, Hakan Demirci **, Kadir **, İsmet **, Emin **, Erdem **, Doğanay ** (69 Orhan *), Alican ** (84 Salim *), Burak ** (83 İbrahim *) Yakup * (59 Talha *)

MANİSA FK: Ömer ***, Ahmet ***, Burak Yılmaz ***, Mehmet ***, Sertaç Çam ***, Emir *** (61 Mikail **), Nizamettin *** (89 Ferhat **), Hakan Barış ***, Çağrı ***, Zahit *** (89 Volkan ?), Kemal Rüzgar ** (60 Mehmet Uysal ***)

GOLLER: Dk: 6 Sertaç Çam, 35 Alican, 73 Mehmet Uysal, 87 Hakan Barış

SARI KARTLAR: Yakup (K.Maraş) Emir (Manisa FK)

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta doludizgin yoluna devam eden Manisa Futbol Kulübü dün deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye liglerinin namağlup tek takımı olan siyah-beyazlılar emin adımlarla Spor Toto 1. Lig'e ilerleyişini sürdürdü. Manisa ekibi 74 puana ulaşırken, en rakibi Hekimoğlu Trabzon'un ise 55 puanı bulunuyor. Manisa FK'nın gollerini 6. dakikada Sertaç Çam, 73'te Mehmet Uysal ve 87'de Hakan Barış kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 35'te Alican'dan geldi.