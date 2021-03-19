  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa FK doludizgin

doludizgin

2. Lig Beyaz Grup’ta zirvede yer alan , K.Maraş’ı rahat geçti. 1. Lig’in kapısını araladı

Manisa FK doludizgin

19.3.2021

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Özer Özden **, Aykut Küçük **, Hakan Erkan **

K.MARAŞSPOR: Murat **, Mert **, Hakan Demirci **, Kadir **, İsmet **, Emin **, Erdem **, Doğanay ** (69 Orhan *), Alican ** (84 Salim *), Burak ** (83 İbrahim *) Yakup * (59 Talha *)

MANİSA FK: Ömer ***, Ahmet ***, Burak Yılmaz ***, Mehmet ***, Sertaç Çam ***, Emir *** (61 Mikail **), Nizamettin *** (89 Ferhat **), Hakan Barış ***, Çağrı ***, Zahit *** (89 Volkan ?), Kemal Rüzgar ** (60 Mehmet Uysal ***)

GOLLER: Dk: 6 Sertaç Çam, 35 Alican, 73 Mehmet Uysal, 87 Hakan Barış

SARI KARTLAR: Yakup (K.Maraş) Emir (Manisa FK)

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta doludizgin yoluna devam eden Manisa Futbol Kulübü dün deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye liglerinin namağlup tek takımı olan siyah-beyazlılar emin adımlarla Spor Toto 1. Lig'e ilerleyişini sürdürdü. Manisa ekibi 74 puana ulaşırken, en rakibi Hekimoğlu Trabzon'un ise 55 puanı bulunuyor. Manisa FK'nın gollerini 6. dakikada Sertaç Çam, 73'te Mehmet Uysal ve 87'de Hakan Barış kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 35'te Alican'dan geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK doludizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.