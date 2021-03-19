MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor deplasmanda son 4 dakikada yediği gollerle Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenildi. Son üç maçında 1 puan toplayan Bodrum ekibi, Play-Off hattının dışında kaldı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off'a kalma mücadelesi veren Turgutluspor dün deplasmanda Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa ekibi 48 puana çıkarken, ilk 5 yarışında büyük yara aldı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off yarışı veren Uşakspor, yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Hacettepespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-0.
Uşakspor güldü Bodrum yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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