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Haberler Spor Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Son dakika... Bir süredir kanser tedavisi gören eski başkanlarından ve eski hakemlerden 71 yaşında hayatını kaybetti.

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

20.03.2021, 11:07

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

HAKEM VE SPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FIFA KOKARTI TAŞIDI VE ULUSLARARASI MAÇLARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

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