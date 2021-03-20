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Haberler Spor Herkes bu sert faulü konuşuyor

Herkes bu sert faulü konuşuyor

Herkes bu sert faulü konuşuyor

20.3.2021

AVRUPA Ligi'nde önceki gün oynanan Rangers- Slavia Prag son 16 turu rövanş maçında yaşananlar geceye damgasını vurdu. Ev sahibi ekipten Kemar Roofe'nin rakip kaleciye yaptığı faul dün günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Roofe, bir pozisyonda ayağını fazla kaldırıp Ondrej Kolar'ın yüzüne sert bir müdahalede bulundu. Roofe'nin kramponu yüzüne gelen Kolar, kanlar içerisinde kaldı. Bu arada Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, maç sırasında futbolcusu Glen Kamara'nın ırkçılığa maruz kaldığını söyledi. Gerrard, "Kamara, maç sırasında ırkçılığa maruz kaldığını bana söyledi. Çok kızgınım. UEFA'nın bu konuda acilen soruşturma açması ve gereken cezayı vermesi gerekiyor" dedi. 1-1'in rövanşında mücadeleyi 2-0 kazanan Slavia Prag tur atladı.

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