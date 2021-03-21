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Adım adım hedefe

Voleybol 2. Lig Yarı Final müsabakalarında grubunda 3 maçını da kazanan Fethiye Doğa Sporları, . Lig’e doğru ilerliyor

Adım adım hedefe

21.3.2021

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 2. Lig Play-Off Yarı Final müsabakalarında Ankara'da C Grubu'nda yer alan Fethiye Doğa Sporları, 3 maçını kazanıp lider olarak finallere adını yazdırdı. İlk maçında İskofya Spor'u 25-23, 25-17, 25-19'luk setlerle 3-0 yenen ardından, ikinci sınavında Tepebaşı Gençlik'i 25-10, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fethiye'nin Sultanları, üçüncü gün Viranşehir Eğitimgücü karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 14-25, 22-25, 25-20, 25-11, 15-11'lik setlerle 3-2 galip geldi, 3'te 3 yaparak 8 puanla finale yükselmeyi başardı. A Grubu'nda Bahçelievler Belediyespor, Mersin BŞB, B Grubu'nda Sivihisar, Rota Koleji, C Grubu'nda Fethiye Doğa Sporları, Viranşehir Eğitimgücü, D Grubu'nda Mert Grup Sigorta, Eczacıbaşı finale kaldı. Final grubu maçları 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde Ankara Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda oynanacak.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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