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Arkas yarı finalde

Kupa Voley çeyrek final maçında ’ı tie-break setinde yendi

Arkas yarı finalde

21.3.2021

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Arkasspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 24-26, 21-25, 27-25, 25-21 ve 19-17'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, kupada Halkbank-Tokat Belediye Plevne maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. İzmir ekibi zorlu geçen maçın ardından galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.

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