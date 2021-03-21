Aydın’ın Sultanları rotayı Avrupa’ya çevirdi

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın BŞB, 50 puanla ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmak için Play-Off oynama hakkı kazandı. Başantrenör Alper Hamurcu, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını, Avrupa kupalarına gitmek için oynayacakları play-off serilerinde galibiyeti hedeflediklerini bildirdi. Hamurcu, Play-Off sürecindeki ilk karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı yenmeleri halinde Nilüfer Belediyespor- Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmasından galip çıkan takımla final oynayacaklarını söyledi. Hamurcu, "Galatasaray'ı yenebilecek düzeydeyiz. Bunu ligde göstermiştik" dedi.

'BU KENT HAK EDİYOR'

Play-Off'a kaldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Hamurcu, şöyle konuştu: "Hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Play-Off'a kalmaktı. Burada oynayacağımız maçları da kazanıp Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Çünkü takım ve Aydın seyircisi bunu hak ediyor. Kulübün de en büyük arzusu bu. Biz de hedefimizi bu yönde belirledik. Geçen yıl liglerin erken tescillenmesi sebebiyle Avrupa kupalarına katılamıyor olmamız bizi üzse de bu etki edeceğimiz bir şey değildi. Bu sene her şey elimizin altında ve bunu başarmak istiyoruz."

■ İHSAN KARATAŞ