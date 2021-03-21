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Bal-Kes hayata döndü

. Lig’de 4 maçtır kazanamayan , İstanbul deplasmanında geriye düştüğü maçta Ümraniye’yi ve Otoo’nun golleriyle yenip kendine geldi

Bal-Kes hayata döndü

21.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçında galibiyete hasret kalan Aydeniz Et Balıkesirspor, 27. haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti, kurtuluş yolunda hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 25. dakikada Alim'in ortasında Kevin Mayi'nin kafa vuruşunu kaleci Atilla çıkardı. 28'de Vrsajevic'in sert şutunu kaleci Atilla tokatladı. 39'da Atakan, Mert'i çalımladı ceza alanı çaprazından harika vurdu: 1-0. 43'te Taşkın'ın serbest atışını kaleci Burak kornere attı. 44'te köşe atışından gelen topa Cumali ceza alanına gönderdi, Muhammed Enes kontrol edip sert vurdu: 1-1. 45'te Camara karşı karşıya kaleci Atilla'yı geçemedi, devre 1-1 sona erdi. 52'de Yunus Emre'nin serbest atışında köşeye giden topu kaleci Atilla kornere çeldi. 87'de Bal- Kes galibiyet golünü buldu. Bu dakikada Birol'un ortasında Muhammed Enes çıkardı Otoo defans oyuncusunu geçip kaleci Burak'ı avladı: 1-2. Karşılaşma bu skorla bitti, Balıkesirspor bayram yaptı.

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