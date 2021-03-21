Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 2

1. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla topla buluşan Rosario aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Gökay'ın geri pasını alan Gökcan topu kaleci Gökhan'ın sağından filelere yolladı. 0-2

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Doğan Can kafayla arka direğe aşırttığı topu Hakan arka direkte filelere yolladı. 1-2

49. dakikada Doğan Can kaleci Metin ile karşı karşıya pozisyonda topu üsten dışarı attı.

53. dakikada Landel'in getirdiği topu ceza sahası içinde alan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+6. dakikada İshak verkaçlarla ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada ceza sahası içinde Samet'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2