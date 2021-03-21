Fethiye Tofaş’a çarpıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 25. haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a 101-76 mağlup oldu, harakiri yaptı. Cook ve Johnson'la sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Purcell'i durduramadı, 5. dakikayı 10-7 geride geçti. Cook, Ledo ve Atkins'le hücumlardan boş dönen Fethiye, ilk periyotu 22-15 mağlup tamamladı. İkinci çeyreğin başında Christon'un sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, 12. dakikada 9 sayı geriye düştü: 17-26. Ledo, Mustafa ve Abu'nun sayılarıyla 18. dakikada farkı 3 sayıya (33-30) düşüren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Purcell, Zubcic, Christon ve Simmons'u durduramadı, devreyi 42-32 mağlup tamamladı.

COOK VE JOHNSON YETMEDİ

Üçüncü çeyreğe kötü başlayan Fethiye Belediyespor, Ledo'nun top kayıplarıyla bir türlü Tofaş'ı yakalama fırsatını kaçırdı. Simmons'un basketiyle 25. dakikada fark 20 sayıya çıktı: 43-63. Morali bozulan ev sahibi ekip, Son bölüme 75-55 mağlup giren lacivertbeyazlılar, bir türlü istediği ritmi yakalayamadı, 36. dakikada fark 26 sayıya yükseldi: 70-96. Fethiye Belediyespor, parkeden 101-76'lık skorla mağlup ayrıldı, kurtuluş yolunda ağır yara aldı. Bu sonuçla Tofaş 15. galibiyetini elde ederken, Fethiye Belediyespor ise 19. yenilgisini aldı.

■ MURAT YALÇIN