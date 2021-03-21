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Fethiye ’a çarpıldı

'nde düşme hattında yer alan lacivert-beyazlı takım, evinde harakiri yaptı, kümede kalma umutlarını sekteye uğrattı

Fethiye Tofaş’a çarpıldı

21.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 25. haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a 101-76 mağlup oldu, harakiri yaptı. Cook ve Johnson'la sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Purcell'i durduramadı, 5. dakikayı 10-7 geride geçti. Cook, Ledo ve Atkins'le hücumlardan boş dönen Fethiye, ilk periyotu 22-15 mağlup tamamladı. İkinci çeyreğin başında Christon'un sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, 12. dakikada 9 sayı geriye düştü: 17-26. Ledo, Mustafa ve Abu'nun sayılarıyla 18. dakikada farkı 3 sayıya (33-30) düşüren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Purcell, Zubcic, Christon ve Simmons'u durduramadı, devreyi 42-32 mağlup tamamladı.

COOK VE JOHNSON YETMEDİ
Üçüncü çeyreğe kötü başlayan Fethiye Belediyespor, Ledo'nun top kayıplarıyla bir türlü Tofaş'ı yakalama fırsatını kaçırdı. Simmons'un basketiyle 25. dakikada fark 20 sayıya çıktı: 43-63. Morali bozulan ev sahibi ekip, Son bölüme 75-55 mağlup giren lacivertbeyazlılar, bir türlü istediği ritmi yakalayamadı, 36. dakikada fark 26 sayıya yükseldi: 70-96. Fethiye Belediyespor, parkeden 101-76'lık skorla mağlup ayrıldı, kurtuluş yolunda ağır yara aldı. Bu sonuçla Tofaş 15. galibiyetini elde ederken, Fethiye Belediyespor ise 19. yenilgisini aldı.

■ MURAT YALÇIN

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