‘Hedefimiz Avrupa’

2. Lig Beyaz Grup'ta rekorları alt üst eden ve şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü'nün başkanı Mevlüt Aktan, takımın bu sezon muhteşem bir performans sergilediğini söyledi. Aktan, "Bu sene gerçekten güzel bir istatistiğe sahibiz ama bunların hiçbiri rastlantı değil. Uyguladığımız bazı şeyler var, onların sonucunu alıyoruz. Bunlar nelerdir? Devamlılık, istikrar, sevgi, altyapıya yaptığımız yatırımlar ve geleceği iyi bir şekilde planlamamız. Bunları yaparken kesinlikle borçlanmadan yapmamız ve ne yaptığımızı çok iyi bilmemiz önemli hususlar" dedi. Manisa'yı Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirten Aktan, şöyle konuştu: "Manisa çok önemli bir Anadolu şehri. Anadolu'da futbolun yaşaması lazım. Manisa ve Ege bu konuda çok iyi. Manisa hem tarım hem de sanayi şehri. Nüfusuyla, ilçeleriyle potansiyeli olan bir şehir. Futbol kültürü ve futbol sevgisi olan bir şehir. Geçmiş yıllarda da futbolda önemli işler başarmış bir şehir. Biz Manisa'da tükenmiş olan bazı şeyleri yeniden canlandırmak istiyoruz. Manisa aidiyetini, Manisa'nın sevgisini, Manisa'nın ismini Türkiye'de ondan sonra da inşallah önümüzdeki süreçte Avrupa'da duyurmak istiyoruz."

■ CÜNEYT HASÇELİK