Karşıyaka ile Göztepe galip

Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off'u garantileyen Karşıyaka, dün evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol Akademi'yi 3-0 yenerek 9'da 9 yaptı. KSK, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-20, 25-17 kazandı. İzmir ekibi galibiyeti doyasıya kutladı. Göztepe ise Balçova Spor Salonu'nda konuk ettiği Çiftlikköy Belediyespor'u 3-1'lik skorla dize getirdi. Maçın setleri 25-20, 20-25, 25-11, 25-19 tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, üst süte ikinci maçını da kazanmış oldu.