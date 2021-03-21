Kızılcabölük’e Zolan dopingi

3. Lig Birinci Grup temsilcilerinden Kızılcabölükspor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuğu oldu. Mekik, Bağbaşı Yaylası'nda kahvaltıda biraraya geldi. Bölgesel Amatör Lig'den bu yana sarı-kırmızılı kulübün en büyük destekçilerinden olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, grupta kurtuluş mücadelesi veren Mekik'e moral kahvaltısı düzenledi.

"DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR"

Başkan Osman Duran, " Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bizim yıllardır en büyük destekçilerimizden. Onun varlığı ve destekleri bizlere her zaman güç veriyor. Bölgesel Amatör Lig'den bu yana hep yanımızda oldu. Maçlardan önce hep aradı, başarılar diledi ve hep yanımızda olduğunu hissettirdi. Bugün de takımımızı Bağbaşı Yaylası'nda kahvaltıda misafir ederek teknik heyet ve oyuncularımıza büyük moral verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zolan'a şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP