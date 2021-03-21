Milas Belediye’nin bileği bükülmüyor

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda zirvede yer alan Milas Belediyespor, 20. haftada deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi: 3-0. Play-Off hakkını haftalarca önce garantileyen Milas'ın Efeleri, setleri 25-18, 25-21, 29-27 kazandı, bu galibiyetle 54 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna sımsıkı yapıştı. Milas Belediyespor, 24 Mart Çarşamba günü erteleme maçında Saint Joseph'i konuk edecek.

■ VOLKAN YILDIZ