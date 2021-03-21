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Haberler Spor Muğlaspor’un Kozan FK sınavı

Muğlaspor’un Kozan FK sınavı

Muğlaspor’un Kozan FK sınavı

21.3.2021

Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Andolu'yu yenerek 16 maç sonra galibiyetle tanışan son sıradaki Muğlaspor, Kozan Spor FK önünde moral arıyor Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Şanlıurfa Bölgesi'nden Mikail Cihangir düdük çalacak. 24 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet elde eden 15 puanla 17. sıradaki Muğlaspor'un, düşme potasının üzerinde bulunan rakibi Kozanspor'la arasında 11 puanlık fark bulunuyor.

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