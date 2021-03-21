Petkimspor çok kritik virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 2 yenilgiyle alt sıralardan kurtulamayan Petkimspor, bugün Empera Halı Gaziantep Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Petkimspor bu randevu öncesinde 24 haftada 9 galibiyet elde etti. Gaziantep ekibi ise 12 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor. İzmir ekibinin antrenörü Kestas Kemzura, zor bir deplasmanda çok önemli bir sınav vereceklerini belirterek, "Rakibimizi yenerek 2 maç sonra yeniden kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.