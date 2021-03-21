Pınar KSK zirve aşkına

ING Basketbol Süper Lig ve Avrupa'da son 2 yılda antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yeniden müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Pınar Karşıyaka, bugün ligde lider Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki haftanın maçı saat 17.30'da başlayacak. Ligde son 16 maçın 15'ini kazanarak kendi rekorunu kıran Karşıyaka, 24 haftada 20 galibiyetle aylardır ikinci sırada yer alıyor. Lig ve 2019'da final oynadığı Euro- League'de yine şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Anadolu Efes, 24 müsabakada 23 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğunda oturuyor.