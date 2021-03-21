Turgutluspor’da ‘Milli’ sevinç var

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un devre arası Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği başarılı savunma oyuncusu Erdoğan Kaya, Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcu, 2023 U-21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçları için Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milli Takım, 26 Mart Cuma günü deplasmanda Hırvatistan, 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'la karşılaşacak. Kulüp başkanı Taner Kestaneci, Turgutlu forması giyen bir oyuncunun milli takıma davet edilmesinin gurur duyulması gereken bir başarı olduğunu ifade ederken, genç isme başarı diledi