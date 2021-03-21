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Haberler Spor Uşakspor Play-Off yarısında umutlandı

Uşakspor Play-Off yarısında umutlandı

Uşakspor Play-Off yarısında umutlandı

21.3.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Hacettepe'yi 2-0 yenen Uşakspor, Play-Off yolunda umutlandı. Bu sonuçla 43 puana yükselip 7. sıraya çıkan Uşakspor, 3 maç aradan sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Hacettepe karşılaşması öncesinde 41 puan ile 9. sırada yer alan Aşigolar, aldığı 2-0'lık galibiyet sonrasında Play-Off yarışındaki rakiplerinden Amed Sportif ile Afjet Afyonspor'un puan kaybetmesi ile iki basamak yükseldi, 44 puan ve averaj ile 7. sıraya yerleşti. Kırmızı-siyahlıların, Play-Off barajında yer alan 24Erzincanspor ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan teknik direktör Serkan Afacan, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde final maçları var" dedi.

■ SERVET SARUN

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