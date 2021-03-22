Balıkesirspor kendine geldi

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ankaraspor ve Adanaspor'la berabere kalıp, Altay'a mağlup olan ve son 4 maçında 9 puan kaybeden Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup edip kendine geldi. Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı 8. maçta 3. galibiyetini alan Bal-Kes, kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşadı.

'ARA BİZE İLAÇ GİBİ GELECEK'

Yusuf Şimşek cezalı olduğu için teknik sorumlu Şaban Özdeş, açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra ardından 1-1'i çabuk yakaladıklarını söyleyen Özdeş, bunun müsabaka anında kendilerinin direncini arttırdığını söyledi. Özdeş, "Oyunu doğru oynamamız gerekiyordu. Hem top rakipteyken, hem de top bize geçtikten sonrayı planlamamız gerekiyordu. Oyun başladığında top rakipteyken iyi oynamaya başladık. Çıkarken kaybettiğimiz toplarla bir iki net pozisyon verdik. Kalecimiz de günündeydi. Milli maç arası ilaç gibi gelecek. Kalan maçlara odaklanacağız" diye konuştu.