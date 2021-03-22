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Bergama'da hasret bitti

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde 'u 3-1 mağlup eden , çifte sevinç yaşadı.

Bergama'da hasret bitti

22.03.2021, 12:49

Ligdeki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda averajla da olsa düşme hattından kurtularak moral buldu. Takımın başında çıktığı 6'ncı maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Nadir Arıkan, "Bergama Belediyespor olduğu yeri hak etmiyor. Bu takım üst sıralarda olmalı. Sezon başında Play-Off hedefi konulmuş, ancak şu an için tek hedefimiz lige tutunmak. Bunu başaracak güçteyiz. Biz göreve geldikten sonra ilk 3 maçımızı art arda oynadık. Sistemi oturtmak zaman alıyor, teknik anlamda yavaş yavaş karşılığını alıyoruz. Artık çıkış sürecimiz başladı. Bu galibiyetin arkası gelecektir" diye konuştu.

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