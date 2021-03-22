Fırat Gül, Boluspor kadrosunu bozmadı

AKHİSAR Teknik Direktörü Fırat Gül, geçen hafta galibiyetle tamamlanan Boluspor maçı kadrosunu bozmadı, Keçiörengücü karşısında aynı 11'le başladı. Emirhan Civelek, Serkan Özbakan kadroya alınmadı, Furkan ile Recep kutun yedek oturdu. Keçiörengücü'nde ise ligde son oynadığı Eskişehirspor müsabakasından Cem Ekinci'nin yerine Melik Derin ilk 11'de şans buldu. Akigolar, Başkent temsilcisiyle 8. kez rakip oldu. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşmada Akhisarspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.