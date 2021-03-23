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Haberler Spor Altekma çekildi

çekildi

Altekma çekildi

23.3.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, oyuncularında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle dün deplasmanda Spor Toto ile oynanması gereken Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçına çıkmama kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızın karantina süreçlerinin devam etmesinden dolayı diğer oyuncularımızın, rakip takım oyuncularının ve teknik ekibinin, federasyon yetkilileri ve hakemlerinin aynı zamanda saha görevlilerinin sağlıklarını tehlikeye atmamak için karşılaşmaya çıkmayacağımızı büyük bir üzüntü ile bildirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. Altekma, Efeler Ligi'nde 13 Mart'ta İzmir'de oynanması gereken Halkbank maçına da aynı nedenle çıkmayarak hükmen mağlup sayılmıştı.

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