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Kartal’ın canı sıkıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kaçan galibiyete yanarken rakipleriyle puan farkını açamamanın üzüntüsünü yaşadı

Kartal’ın canı sıkıldı

23.3.2021

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe önünde 89. dakikada yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı olan Beşiktaş'ın canı sıkıldı. Maç genelinde üstün bir futbol sergileyen siyahbeyazlılar, rakipleri ile arasındaki puan farkını açamamanın üzüntüsünü yaşarken alınan sonuç bir yol kazası olarak değerlendirildi. Sergen Yalçın ve ekibinin önündeki 5 maç ise kritik önem taşıyor. Beşiktaş, Milli aranın ardından Süper Lig'e Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç ile dönecek. Siyah beyazlılar, ardından içeride Alanyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, içeride Ankaragücü ve deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
BU arada teknik direktör Sergen Yalçın ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Kara Kartal teknik direktör Sergen Yalçın ile 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

GHEZZAL 13 ASİSTLE ZİRVEDE YER ALIYOR
ABOUBAKAR ve Larin'le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta asist performansını her maç geliştiriyor. Vida'nın attığı golün ortasını yapan futbolcu, 13. asistiyle asist krallığında da zirvede yer alıyor. Beşiktaş, Ghezzal'ın asist yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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