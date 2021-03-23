Milli mesai başladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sırasıyla Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, dün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak akşam saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren Ay-yıldızlılar, bu hafta birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.00'de Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, 27 Mart Cumartesi günü de saat 20.00'de Norveç ile deplasmanda oynayacak.

SON RAKİP LETONYA

NORVEÇ hükümetinin Kovid-19 kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. Norveç karşılaşmasının ardından hemen İstanbul'a dönecek olan ay-yıldızlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mart Salı günü 21.45'te bu kez Letonya ile kozlarını paylaşacak.