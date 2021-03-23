Trabzonspor’da Ekuban costu

Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor'un 2 golünü atan Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo- mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti. Ganalı futbolcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta 8 gol kaydederek önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu.

GANALI ATINCA YENİLMİYOR

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordomavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmeden 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ekuban, bugüne dek 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.