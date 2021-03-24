Bu yolun sonu katar olsun

2022 yılında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımımız, uzun eleme macerasındaki ilk sınavını bugün Hollanda'ya karşı verecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak G Gruba mücadelesi 20.00'de başlayacak ve TRT-1'den naklen yayınlanacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.



13 TAKIM VİZE ALACAK

Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, Dünya Kupası'na vize alabilecek. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşılaşacak.



GÜNEŞ'İN 71. SINAVI

Milli Takım'da ikinci dönemi geçiren teknik direktör Şenol Güneş, Hollanda maçıyla birlikte millilerin başında 71. mücadelesine çıkacak. Güneş yönetimindeki milliler, 50'si resmi, 20'si özel olmak üzere 70 maç yaptı. Bu maçlarda ayyıldızlılar 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 106 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü. A Milli Takım Şenol Güneş yönetiminde 51. resmi maçının ise 28'ini kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gol gördü.



587. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıkacak. Milliler, 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 224 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 837 gol gördü.



FERDİ KARAR VERECEK

F.Bahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum" dedi.