  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fırtına atakta

Fırtına atakta

Trabzonspor, Kasımpaşa’dan Koita, Bordeaux’dan Sabaly ve Başakşehir’den Visca’ya teklif götürecek.

Fırtına atakta

24.3.2021

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak. Gineli 30 yaşındaki golcü Koita ve Senegalli 28 yaşındaki Sabaly'nin sözleşmelerinin sona erecek olması Fırtına'nın elini güçlendiriyor.

AVCI'NIN GÖZDESİ VISCA
İki yıldızdan da sezon bitmeden söz alacak olan yönetim, Başakşehir'li Edin Visca transferinde de ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Bordo-mavili yönetim, transfer politikasını sezon sonu takımdan ayrılacak oyuncularla şekillendirecek.


UĞURCAN GİDEBİLİR
TRABZONSPOR'DA kaleci Uğurcan Çakır'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon Euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.