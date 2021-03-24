Fırtına atakta

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak. Gineli 30 yaşındaki golcü Koita ve Senegalli 28 yaşındaki Sabaly'nin sözleşmelerinin sona erecek olması Fırtına'nın elini güçlendiriyor.

AVCI'NIN GÖZDESİ VISCA

İki yıldızdan da sezon bitmeden söz alacak olan yönetim, Başakşehir'li Edin Visca transferinde de ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Bordo-mavili yönetim, transfer politikasını sezon sonu takımdan ayrılacak oyuncularla şekillendirecek.



UĞURCAN GİDEBİLİR

TRABZONSPOR'DA kaleci Uğurcan Çakır'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon Euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği kaydedildi.