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Haberler Spor İZVAK’ta kulüpler Ali Erten’i destekliyor

İZVAK’ta kulüpler ’i destekliyor

İZVAK’ta kulüpler Ali Erten’i destekliyor

24.3.2021

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda Başkan Ali Erten ve Dinamik Grup ismini verdiği oluşumla Emre Sarıgedik'in yarışması beklenirken, kongre öncesi imzalı ortak bildiri yayınlayan kentin profesyonel liglerdeki 7 kulübünden 6'sının başkanı, Ali Erten'e destek açıklaması yaptı. Bildiriye Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Başkanı Kazım Hürol Taklak, KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bergama Başkanı Hasan Canoğlu imza attı.
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