Pamukkale’ye büyük destek

Tarih, turizm ve sağlığın merkezi olan Pamukkale, sporun da merkezi olmak için önemli bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önceki gün düzenlenen törende Denizli'ye yapılacak olan yatırımların protokolünün imzalanmasının ardından kente yapılacak tesislerin detayları ortaya çıktı. Pamukkale'ye yapılacak tesislerle ilçe spor merkezine dönüşecek.

TESİS ZENGİNİ İLÇE OLACAK

Pamukkale ilçe sınırları içinde sentetik zeminli nizami futbol sahası, soyunma odaları ve 500 seyirci kapasiteli portatif tribünü olan ve resmi müsabaka oynanabilecek nitelikte futbol sahası yapılacak. Akvadi Parkı içinde yer alan futbol sahasının zemini yenilenecek. Yine Akvadi Parkı içinde 4 adet basketbol ve voleybol sahası ile 2 tenis kortu ve 5 tane halı saha yapılacak. Projede 25 mahalleye halı saha ile 50 adet de basketbol potası yer alıyor.

ÖRKİ: TUTAR 30 MİLYON LİRA

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulundu. Örki, "Geçen ay içerisinde Gençlik ve Spor Bakanımızı belediyemizde ağırlamıştık. Sayın bakanımız konuyla yakından ilgilendi. Denizli'mize yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarının imza töreni gerçekleşti. İlçemize 500 kişilik tribünü olan, sentetik zeminli futbol sahasının yanında, salonlu Gençlik Merkezi yapılacak. Toplam da 30 halı saha ile birlikte 4 adet basketbol voleybol sahası ve 2 adet de tenis kortu yapılacak. Yatırımların maliyeti yaklaşık 30 milyon lira olacak.