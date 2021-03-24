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Türkiye - Hollanda CANLI ANLATIM

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında A Milli Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya dair birçok bilgi futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan karşılaşmaya az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

24.03.2021, 19:57