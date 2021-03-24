Türkiye - Hollanda CANLI ANLATIM

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Türkiye ile Hollanda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...
TÜRKİYE - HOLLANDA İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Kaan Ayhan.
Hollanda: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Hollanda maçı 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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