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Haberler Spor Türkiye - Hollanda CANLI ANLATIM

Türkiye - Hollanda CANLI ANLATIM

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında A Milli Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya dair birçok bilgi futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan karşılaşmaya az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye - Hollanda CANLI ANLATIM

24.03.2021, 19:57

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Türkiye ile Hollanda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

TÜRKİYE - HOLLANDA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Kaan Ayhan.

Hollanda: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda maçı 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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