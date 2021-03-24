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Haberler Spor Yalıkavak tam gaz

tam gaz

Yalıkavak tam gaz

24.3.2021

SALON: Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Said Salman **, Ali Serdar Çoban **

ELAZIĞ S.Y.: İkbal Nisa **- Feyza Nur ** 1, Gizem **** 9, Hidayet Nur **, Nurcan **, Yaren **, Esengül ** 1, Sultan Sinem **

YALIKAVAK: Esma ***- Zehra ***** 11, Yeliz Yılmaz *** 1, Buket *** 1, Cansu *** 4, Gözde *** 2, Talita Alves Carneiro **** 10, Reyhan *** 4, İlke *** 1, Edanur *** 3, Kübra ***

2 DEVRE: 19-4 (Yalıkavakspor lehine)

SARI KARTLAR: Hira Nur, Nurcan (Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK.), Reyhan, Edanur (Yalıkavakspor)

2 DAKİKA CEZASI: Esengül, Gizem (Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK.)

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde nağmalup liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, 19. hafta maçında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı farklı mağlup etti: 11-39. Maçın ilk yarısını 19-4 önde kapatan Yalıkavak, karşılaşmayı da 39-11 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Yalıkavak'ta 11 golle Zehra, 10 golle Talita Alves Carneiro yıldızlaşarak galibiyette büyük pay sahibi oldular.

■ SERVET SARUN

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