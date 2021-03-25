AVRUPA basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 19 galibiyetle 3. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u bugün saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.
Bugün ayrıca 20.00'de CSKA Moskova (Rusya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan), 22.00'de Zalgiris (Litvanya)-Maccabi Playtika (İsrail), 22.45'te ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya), 23.00'te de Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya) karşılaşmaları oynanacak.
A.Efes’in konuğu Panathinaikos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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