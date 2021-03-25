Bal-Kes umut dolu

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan son 7 maçından da puanları alarak ligde kalmak istiyor. Adanaspor, Menemenspor, Akhisarspor ve Ankaraspor'un puan kaybettiği hafta deplasmanda aldığı 3 puanla düşme hattıyla arasındaki puan farkını 4'e çıkaran kırmızı- beyazlılar, avantaj yakaladı. Milli araya puan kazanarak girdikleri için mutlu olduğunu söyleyen teknik direktör Yusuf Şimşek, 8 haftada 13 puan toplayan oyuncularına teşekkür etti. Şimşek, Balıkesirspor olarak 8 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Hem oyuncu kardeşlerime, hem bize destek veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Milli araya 3 puanla girmek bizim için önemliydi. Mutluyuz. Bu çizgimizi Bandırma maçında da devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz Balıkesir'i limana sağ salim getirmek. Ligde 7 maçımız kaldı. Umutluyuz."

SERVET SARUN