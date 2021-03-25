Bodrum Sivas’ta şahlandı

STAT: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Burak Olcar **, Aydın Karsavuran **, Caner Kurt **

SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet * - Uğur *, Muhsin *, Mustafa * - Burak * (60 Kubilay Eren *), Furkan **, Volkan * (60 İlhami Siraçhan *), Pekin * (80 Murat ?), Hurşit * (75 Barış Can *) - Şevki * (80 Saruhan ?), Fatih *

BODRUMSPOR: Egemen *** - Süleyman Özdamar ***, Oğuzhan ***, Emirhan *** - Orhan ***, Ozan **** (88 Ferit ?), Muhammet ? (6 Batuhan Berkay ***), Celal ***, Cenk *** (74 Batuhan Ayvaz ***) - Halil İbrahim *** (88 Adem Metin ?), 74 Murat *** (74 Hüseyin **)

GOLLER: Dk.37 ve 85 Ozan, 76 Batuhan Ayvaz

SARI KARTLAR: Fatih, Muhsin, Hurşit (Sivas Belediyespor)

2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Sakaryaspor'a, ardından deplasmanda Karacabey Belediyespor'a yenilerek zirve yarışında tökezleyen Bodrumspor, 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti, kendine geldi. Bodrumspor, karşılıklı ataklarla başlayan ilk yarının 37. dakikasında golü buldu. Yeşil-beyazlılar, en golcü oyuncusu Ozan Sol'un ayağından bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı, devreyi de galip tamamladı.

OZAN PERDEYİ KAPATTI

İkinci yarıda Sivas Belediyespor baskısını üzerinden atan Bodrumspor, 75. dakikada 1 dakika önce oyuna giren Batuhan Ayvaz'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 0-2. 85. dakikada Ozan Sol, sahneye çıktı, Bodrumspor adına skoru 3-0'ı getirdi ve perdeyi kapattı. Bu sonuçla 30. maçında 15. galibiyetini elde eden Bodrum, 52 puana ulaşıp Play-Off umutlarını devam ettirdi.