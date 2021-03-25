Infantino’dan ilginç öneriye açık kapı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti. Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı. Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.