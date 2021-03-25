  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Infantino’dan ilginç öneriye açık kapı

Infantino’dan ilginç öneriye açık kapı

Infantino’dan ilginç öneriye açık kapı

25.3.2021

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti. Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı. Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Infantino’dan ilginç öneriye açık kapı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.