Manisa FK tekledi

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin ***, Ahmet Uslu *** Serdar Osman Akarsu ***

MANİSA FK: Ömer ** - Sertaç ** (75 Volkan *), Ahmet **, Emir *** (90+1 Ferhat ?) - Nizamettin ** (90+1 Okan ?), Hakan ** (84 Mikail ?), Çağrı **, Recep *, Zahit ** - Mehmet Yılmaz *, Mehmet Uysal * (84 Mustafa ?)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR:

Murat *** - Abdullah **, Yunus **, Ahmet * (62 Muhammed **) - Niyazi ***, Uğurcan **, Mustafa **, Hakan *** (90+1 Mehmet ?), Mümin ** - Rıdvan ***, Sefa **

GOLLER: Dk.50 Emir, 69 Niyazi

SARI KARTLAR: Hakan, Sertaç (Manisa FK), Mustafa (24Erzincanspor)

2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri rakiplerine açık ara fark atarak namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, evinde Anagold 24Erzincanspor'la yenişemedi: 1-1. 5. dakikada korner atışında Nizamettin'in ortasına kafayla yükselen Ahmet'in vuruşu az farkla auta çıktı. 18. dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Mehmet'in sağdan ortasını ceza sahasına Sertaç indirdi, Zahit'in şutu az farkla dışarı gitti.

28'de Mehmet Uysal'ın yerden vuruşunda top kalecide kaldı. 36'da sol kanattan Çağrı'nın ortasında Mehmet Uysal'ın şutunda kaleci gole izin vermedi. Devre 0-0 sona erdi. 50'de Manisa FK öne geçti. Ev sahibi takımda Mehmet Uysal'ın pasında Emir düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 53'te Sertaç'ın ortasında Mehmet'in ön direkte vuruşu az farkla auta çıktı. 69'da skor eşitlendi. Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Niyazi'nin şutu ağlarla buluştu, Erzincan beraberliği buldu: 1-1.

MURAT KALESİNDE DEVLEŞTİ

75'te Emir'in ortasında Zahit'ten önce savunma ayak koydu. 83'te Çağrı'nın arka direğe ortasında Hakan topla buluştu. Hakan'ın şutunu kaleci çeldi. 90'da gelişen atakta Ahmet'in vuruşunda savunma son anda topu kornere yolladı. 90+2. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mustafa Durak tamamladı, top üstten auta çıktı. Maç 1-1 sonuçlandı. Manisa FK, son 8 haftaya 17 puan farkla lider girdi.





BAŞKANLAR TRİBÜNDE

YUKATEL Denizlispor'un Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büşükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Deplasmanda puan kaybetmeyen Manisa FK, bu sezon evindeki 6. beraberliğini aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, geçen haftaki kadroda tek değişiklik yaptı, Kemal Rüzgar'ı kadroya almadı, ilk 11'de Mehmet Uysal'a şans verdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK