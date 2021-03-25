  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisaspor paraşütsüz amatör kümeye düşüyor

paraşütsüz amatör kümeye düşüyor

Manisaspor paraşütsüz amatör kümeye düşüyor

25.3.2021

GEÇEN sezon 3. Lig'de küme düşen ancak TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasıyla profesyonel ligde kalan Manisaspor, bitime 6 hafta kala kurtuluş ümitlerini mucizelere bıraktı. Galibiyet hasretini 13 maça çıkartan siyah-beyazlıların, ateş hattının üzerindeki Nevşehir'le arasında 11 puan fark var.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisaspor paraşütsüz amatör kümeye düşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.