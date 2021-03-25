GEÇEN sezon 3. Lig'de küme düşen ancak TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasıyla profesyonel ligde kalan Manisaspor, bitime 6 hafta kala kurtuluş ümitlerini mucizelere bıraktı. Galibiyet hasretini 13 maça çıkartan siyah-beyazlıların, ateş hattının üzerindeki Nevşehir'le arasında 11 puan fark var.
Manisaspor paraşütsüz amatör kümeye düşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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