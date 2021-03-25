Ne Tarzan ne Mekik

STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı **, Mustafa Burak Kuş **, Buğur Han Güler **
MANİSASPOR: Fatih ** - Uğur Parlak * (72 Adnan *), Halil İbrahim **, Serhat * - Çağrı Gülcü ** (78 Hasan **), Burak *, Atakan ** (90 Kaan ?), Onur **, Oğuzhan ** - Berkay *, Uğur Aktaş *
KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas *** - Kadir **, Alpay **, Ozan *** (90 Hüseyin ?) - Ümit **, Murathan **, Semih Mustafa * (72 Oğuzhan **), Ömürcan ** (90+1 Alperen ? Atalay * (57 Can **) - Hamit *, Abdullah **
SARI KARTLAR: Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölük), Uğur Aktaş, Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor)
3. Lig 1. Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattında son sırada yer alıp kurtuluş umutlarını her geçen hafta tüketen Manisaspor, Ege derbisinde evinde Kızılcabölükspor'la golsüz berabere kaldı, umutlar iyice tükendi: 0-0. 24. dakikada sol kanattan Ozan'ın ortasını arka direkte kafayla Semih Mustafa çevirdi, altıpas içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Abdullah'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
40'ta Atalay ile verkaça giren Semih Mustafa'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti. 45'te Sağ kanattan ceza sahası içine giren Berkay'ın arka direğe ortasında bomboş pozisyonda Halil İbrahim topla buluştu. Yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta gitti. İlk yarı berabere bitti. 63'te Sağ kanattan Ümit'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdullah'ın plase vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadele 0-0 bitti.
■ SEBAHATTİN ALP
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